Questione direttore sportivo: entro Pasqua la scelta di Furlani

Il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan è (ancora) aperto. Di rientro dalla vacanza-lavoro di Dubai, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani comincerà ad incontrare nei prossimi giorni i candidati principali a questa importante e prestigiosa poltrona. Nel corso di queste settimane sono stati fatti due nomi in particolare, ovvero quelli di Igli Tare e Fabio Paratici, con quest'ultimo che sembrerebbe essere il preferito di Furlani.

Stando a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, però, il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan non si limiterebbe solo a questi due nomi. Potrebbero infatti rientrare in cosa anche Tony D'Amico dell'Atalanta o Thiago Scuro del Monaco. I colloqui presto partiranno, con Giorgio Furlani che prenderà questa delicata (e decisiva) decisione entro Pasqua.