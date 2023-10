Questione stadio, l'assessore di Milano Tancredi: "Non abbandoniamo l'idea di realizzarlo nell'area di San Siro"

L'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi spera ancora in un ripensamento sulla questione stadio da parte di Inter e Milan: "Il Comune di Milano non ha ancora abbandonato l'idea che si realizzi perché crediamo si possa ancora recuperare l'idea di realizzare uno stadio nell'area di San Siro. Non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali - riporta milanotoday.it - anzi quelle che abbiamo sono di attendere l'esito della pronuncia dei garanti sul referendum, se si dovrà fare o meno. Palazzo Marino non ha alcun motivo di ostacolare l'idea dei club di fare due stadi in due luoghi diversi".