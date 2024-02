Questo Milan subisce sempre più gol: numeri e dati allarmanti

vedi letture

Brutta serata per il Milan, che nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, perde 4-2 contro il Monza crollando anche nel finale, in inferiorità numerica, sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno. Dati e gol subiti che diventano sempre più allarmanti per questo Milan.

Infatti la squadra di Stefano Pioli è l'undicesima difesa del campionato, a pari del Genoa, con 31 gol subiti in 25 partite: decisamente numeri che non possono esser ritenuti soddisfacenti per una big della Serie A.