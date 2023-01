Qui Riyad, le foto del primo allenamento in Arabia Saudita dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è arrivato a Riyad, in Arabia Saudita, questa mattina dopo essere partito poche ore dopo il pareggio deludente contro il Lecce. Al primo giorno in terra asiatica la squadra di Pioli non ha perso tempo ed è già scesa in campo per il primo allenamento in loco in vista della Supercoppa di mercoledì contro l'Inter. Il canale ufficiale di Twitter del club ha pubblicato alcuni scatti della prima sessione di allenamento araba.