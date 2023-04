MilanNews.it

Come riportato da Sky Sport, la Roma dovrebbe presentarsi con qualche cambio in attacco in vista della gara all'Olimpico contro il Milan. Paulo Dybala dovrebbe andare in panchina visti i problemi alla caviglia e all'addattuore. Al suo posto dovrebbe esserci El Shaarawy, mentre davanti Balotti sostituisce Abraham.