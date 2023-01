Qui Sassuolo: Dionisi ritrova Consigli. Berardi e Rogerio ci sono, riecco Lopez in mezzo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in vista della gara delle 12.30 contro il Milan, mister Dionisi, allenatore del Sassuolo, avrà a disposizione Andrea Consigli, che comunque dovrebbe andare in panchina. Ancora out Pinamonti, mentre Berardi e Rogerio ci saranno nonostante qualche fastidio durante la settimana. In mezzo ritorna Lopez dal primo.