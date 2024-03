Qui Verona, domani alle 14.30 la conferenza stampa di Baroni

Archiviato l'ottavo di finale di Europa League, che il Milan ha vinto contro lo Slavia Praga con un risultato complessivo di 7-3, i rossoneri saranno di nuovo in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. La partita si giocherà allo stadio Marcantonio Bentegodi e sarà l'ultimo impegno rossonero prima dell'ultima pausa per le nazionali che avrà luogo nei dieci giorni successivi. La trasferta di Verona non è mai facile e quest'anno gli Scaligeri, che vivono un buon periodo di forma con due vittorie consecutive in zona salvezza, sono in lotta per non retrocedere.

Domani alle 14.30, parlerà in conferenza stampa l'allenatore veronese Marco Baroni, come riportato direttamente dal sito del club veneto: "Hellas Verona FC informa che domani, sabato 16 marzo, alle ore 14.30, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a Verona, è in programma la conferenza stampa prepartita di mister Marco Baroni alla vigilia del match di domenica 17 marzo (ore 15) contro il Milan, in programma allo stadio 'Bentegodi' e valido per la 29a giornata della Serie A TIM 2023/24".