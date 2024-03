Quinta vittoria consecutiva per il Milan, una striscia migliore a cavallo delle ultime 2 stagioni

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan che consolida così il secondo posto in classifica portandosi alla pausa nazionali con un +3 sulla Juventus. Allargando il discorso a tutte le competizioni, si tratta della quinta vittoria consecutiva per il Diavolo (Lazio, Slavia Praga, Empoli, Slavia Praga e Verona).

Per trovare una sequenza simile dobbiamo andare a cavallo della stagione passata con quella attuale, quando la squadra di Pioli chiuse il 2022/23 battendo Verona, Juventus e Sampdoria e aprendo il 2023/24 con i successi contro Bologna, Torino e Roma. Totale, 6 vittorie di fila.