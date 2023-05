R.Gentile su De Ketelaere: "Ai giovani va dato tempo, vedremo se farà un percorso alla Tonali"

Riccardo Gentile, negli studi di Sky, ha rilasciato queste parole sul Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League: "I giocatori arrivati in estate non hanno reso come si aspettavano, come per esempio De Ketelaere. C'è troppa differenza tra titolari e riserve. Non avere per così tanto Maignan e anche Ibrahimovic ha pesato tanto. L'Inter, a livello di ricambi, è sicuramente superiore. Quando si cercano i giovani un po' di tempo gli va dato. Vedremo se anche il percorso di De Ketelaere sarà alla Tonali, che, dopo un primo anno complicato, ha cambiato marcia il secondo anno".