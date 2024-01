R.Sorrentino rivela: "Tra Conte e il Napoli c'è distanza. Se ho parlato con lui di Milan? Direi proprio di sì..."

Roberto Sorrentino, tecnico e papà del portiere Stefano, è intervenuto a "Club Napoli All News" in onda su Teleclub Italia e ha parlato anche di Antonio Conte, con cui è stato immortalato qualche giorno fa in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione di Torino-Napoli. Ecco le sue parole riportate da tuttonapoli.net: "Con Conte si è parlato certamente del Napoli anche perché lo rivedo ogni anno. Con Antonio c’è un rapporto di amicizia e di calcio dopo che siamo stati insieme per 4 stagioni alla Juventus.

Una piazza come Napoli per lui è importante. Per quello che ho percepito, qualche contatto c’è stato, però c’è distanza per le situazioni che ci sono a Castelvolturno rispetto a quelle cui era abituato lui. Se abbiamo parlato di Milan? Direi proprio di sì…".