Rabbia Milan, Leao sbotta: "Rigore incredibile...". E Furlani alza la voce: "Ormai è tutto un caos"

Il Milan ieri sera è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, con il gol di Rafa Leao vanificato dalla doppietta di Koopmeiners. Al ko dei rossoneri è seguita una lunga striscia di polemiche per gli episodi dubbi andati in scena durante la gara, come il rigore dato ai nerazzurri per il contatto Jimenez-Miranchuk e poi il tocco di mano di Holm sull’ultima azione, giudicato congruo dall’arbitro Di Bello. E proprio il 10 portoghese, sui social, ha palesato la sua frustrazione per le decisioni arbitrali.

Nel post gara, anche l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha alzato la voce: "Due episodi hanno condizionato molto la gara. Il rigore a nostro sfavore vede il difensore prendere la palla, poi il tocco di braccio di Holm nel finale. L'amaro in bocca per la sconfitta c'è, ma anche per come è arrivata. Ormai è un tutto un caos, non si capisce più niente. Volevamo rimanere in corsa per tutte le competizioni possibili, anche in Serie A pensiamo di poter fare meglio, ma questa sera gli episodi negativi ci hanno penalizzato. Non va tutto male comunque, restiamo concentrati sul presente con voglia di fare bene".