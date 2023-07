Rabbia tifosi Inter su Cuadrado: "Non sarai mai uno di noi"

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Le foto delle risse nelle gare contro l'Inter e gli scontri con, tra gli altri, Perisic e Handanovic, ma anche insulti e incredulità. È scoppiata la rabbia social dei tifosi nerazzurri per l'acquisto di Juan Cuadrado, da anni simbolo della Juventus da cui è stato liberato a scadenza di contratto. "Non sarai mai uno di noi", "Il giocatore peggiore della Serie A", "D'ora in poi non tifo più Inter", "ti odiamo e odiamo anche la dirigenza che ti ha scelto", sono solo alcuni dei messaggi comparsi sui social network. E presi d'assalto sono stati anche i profili social dello stesso Cuadrado, pure da parte dei tifosi bianconeri: "traditore", è il messaggio più quotato nei confronti dell'esterno colombiano, che domani arriverà a Milano per le visite mediche prima della firma del contratto annuale con l'Inter.

Nel pomeriggio poi un centinaio di tifosi si sono radunati davanti alla sede dell'Inter per contestare la scelta della dirigenza, pronti ad alzare la voce, per manifestare il proprio disappunto per l'arrivo di Cuadrado. Avevano anche uno striscione che però non è stato srotolato. (ANSA).