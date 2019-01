Rabiot-PSG possono finire in Tribunale

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Tra Adrien Rabiot e il PSG è ormai guerra aperta. Nonostante l'invito fatto dall'allenatore Tuchel al club di reintegrare il giocatore, visto anche l'infortunio capitato a Marco Verratti, le parti mantengono le posizioni, con il giocatore (in scadenza di contratto a giugno e già 'promesso', si dice, al Barca) che avrebbe deciso di denunciare il club agli organi federali francesi. Secondo il Paris United, Rabiot si sarebbe ricolto alla LFP: il motivo, perché non gli viene permesso di esercitare la sua professione, dal momento che è stato relegato ad allenarsi con la squadra primavera. Rabiot già non aveva preso parte al tour in Qatar "per motivi familiari", secondo la versione ufficiale, ma adesso la situazione è precipitata. Domenica Tuchel, ligio alle disposizioni del ds, Antero Henrique, non lo ha convocato per la gara contro il Guingamp, ma secondo la stampa francese, l'intenzione del tecnico è quella di chiedere al club di reintegrare in rosa il giocatore.