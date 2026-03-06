Rabiot si racconta: “Ho tanta forza mentale, la fiducia in me stesso è parte del mio carattere”

Adrien Rabiot è stato protagonista di una lunga intervista fatta da Rivista Undici nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Di seguito un estratto:

Sull’addio al Marsiglia e la sua carriera finora - “In una carriera non tutto può andare per il verso giusto, a volte ti accadono delle cose negative, ma è proprio in questi momenti che impari, che acquisisci più forza. Io ho sempre affrontato tutto, nel calcio e nel privato, con la mia forza mentale. Penso che questa è la cosa che mi rappresenta di più, avere questa forza, questa capacità di stare sul pezzo, questa voglia di andare avanti e di voler sempre far meglio. La fiducia in me stesso è sempre stata un tratto del mio carattere. Con il tempo, con l’esperienza, questa fiducia è cresciuta sempre di più. Questa è una cosa che voglio trasmettere anche qui, al Milan. Se siamo qui, vuol dire che siamo forti, che abbiamo qualità, e sono cose che dobbiamo dimostrare. Per questo è utile provare, a volte rischiare alcune cose, e per farlo bisogna avere fiducia in noi stessi”.