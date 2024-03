Rabiot su Maignan: "Non c'è discussione: è uno dei migliori al mondo. È un leader"

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è così espresso in conferenza stampa durante il ritiro della Francia su Mike Maignan, portiere del Milan e dei Bleus: "Il suo adattamento è avvenuto in modo naturale. Lo conosco dai tempi del PSG e lavora tanto. È un leader, un leader e ha una personalità importante in un gruppo e penso che questo faccia piacere all'allenatore. Non c'è discussione, è uno dei migliori al mondo. È un portiere molto completo che lavora duro".

IL NUMERO 1 DELLA FRANCIA

Nella conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese, il ct Didier Deschamps ha parlato anche della gerarchia nella porta della Francia. Questo il suo pensiero riportato da RMC Sport: "Si può evolvere, tutto dipenderà dal momento. Maignan è il numero uno, Sambail il secondo portiere, Areola invece è il terzo. Areola sta facendouna buona stagione con il West Ham.

Il portiere rossonero è diventato il titolare della Francia dopo l'addio alla nazionale di Hugo Lloris, avvenuto al termine dei Mondiali che si sono svolti in Qatar a fine 2022. Con la maglia della selezione transalpina, Maignan ha finora collezionato 13 presenze e in sette occasioni ha chiuso la partita con un clean-sheet.