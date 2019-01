Rabiot verso il Barca, PSG chiede 15 mln

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Adrien Rabiot e il Barcellona è una storia destinata al lieto fine. Il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino del centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo Sport, ha pure fissato il costo del giocatore: 15 milioni. Rabiot, che è in scadenza di contratto con il club parigino e a giugno non rinnoverà, può trasferirsi in Catalogna prima che si chiuda il mercato di gennaio. Il giocatore è in attesa di notizie, tant'è che non partecipa al ritiro della squadra, che si trova a Doha, la capitale del Qatar dove si disputerà il Mondiale di calcio nel 2022.