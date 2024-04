"Raddoppiano Stones e Rodri è da solo": la profezia di Guardiola in finale con l'Inter

vedi letture

"Together - Tr3ble Winners". Si intitola così la serie che è stata pubblicata nelle scorse ore da Netflix e va a ripercorrere il treble del Manchester City, conquistato proprio con la vittoria della Champions League contro l'Inter. Nella sequenza d'immagini filmate prima della finale, Pep Guardiola carica così la sua squadra: "Una finale è sempre scomoda, e voi sapete che ho ragione. L’Inter gioca con 11 giocatori, capito? Con 11 giocatori. È una squadra italiana in finale, sapete che vuol dire? Ci giochiamo una chance unica nella vita, un’occasione del genere non capiterà più".

Il discorso poi assume toni epici: "So bene che sognate di vincere. So quanto siete bravi insieme, ma dovete mostrare la grinta quanto conta. Il Treble è capitato una sola volta nel calcio inglese in 150 anni. Domani giochiamo per l’immortalità, diventeremo leggende. Vinceremo il Treble e saremo immortali".

Ma c'è un'altro momento a fare la differenza, ed avviene nell'intervallo. Guardiola spiega ai suoi come scardinare la retroguardia di Inzaghi. Le sue parole, riviste mesi dopo, sanno di profezia: "Siete giocatori eccezionali. Sentirsi così in una finale come questa è normale. Ma non ci arrendiamo, continuiamo a lottare: siamo fatti così. Cambieremo qualche dettaglio e sarete molto più efficaci, vedrete. Siamo solo un po’ ansiosi in campo: vi capisco, ma calmatevi. Rodri, sei un giocatore eccezionale. Non importa com’è andato il primo tempo. Torna lì fuori a testa alta e gioca, tutti possono perdere palla. Continuate a lottare, il gol arriverà. A volte Grealish si trova qui (indica sulla lavagna, ndr), e Foden ha spazio. Loro cosa fanno? Quando chiudono il varco di qua, Stones è da solo smarcato. Da lì, può saltare la linea difensiva: raddoppiano Stones e Rodri è da solo. E qui, cercate di trovare un varco e fare il gol. Dovete trovare i varchi che si aprono: non possiamo cambiare tattica". Finirà esattamente così: l'Inter marca Stones, lascia da solo Rodri e lo spagnolo segna la rete che decide la Champions League 2022/23.