Radu torna a parlare: "Uno Scudetto non si decide con una svista in una partita"

Torna a parlare Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter ora in Francia che è passato alla storia per il famoso errore di Bologna che nella scorsa stagione ha permesso al Milan di mettere la freccia sui cugini nerazzurri in campionato. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Si è parlato tanto di quell’errore, ma io resto dell’idea che uno scudetto non si può perdere per una svista in una singola partita: i conti si fanno su 38 tappe. Il bello del portiere sta proprio nella capacità di assumersi dei rischi. E a me il coraggio non manca".