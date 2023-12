Raduno della Svezia U15 preso d'assalto: tutti vogliono intervistare Vincent Ibrahimovic

Mai prima d’ora c’è stato così tanto interesse per gli allenamenti della Svezia Under-15. Da quando però è stato convocato un certo Vincent Seger Ibrahimovic, le cose sono cambiate: il secondogenito dell'ex attaccante, classe 2008 in forza alle giovanili del Milan, sta attirando le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori e i media stanno "lottando" per accaparrarsi un'intervista esclusiva.

Un privilegio che la Federazione non ha intenzione di concedere, come ha affermato l'addetta stampa Petra Thorén: "Non è consentito filmare o scattare foto. Ai media non è permesso parlare con lui. È una decisione frutto di una valutazione collettiva. Dovrebbe entrare in questo ambiente nel modo più naturale possibile". Al raduno sono presenti ben 66 calciatori, ma è il centrocampista ad avere tutti gli occhi puntati addosso. Questo interesse così morboso ha costretto i vertici federali a intensificare addirittura le misure di sicurezza nel centro sportivo di Boson, una struttura di 13 ettari situata su un'isola dell'arcipelago di Stoccolma.