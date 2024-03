Rafa Leao è l'Mvp di Slavia-Milan secondo i tifosi rossoneri

Rafael Leao è stato votato come migliore in campo dai tifosi del Milan, tramite la App ufficiale del club rossonero. Questo il pezzo pubblicato dal sito ufficiale del Milan: "Il Milan ha vinto anche il ritorno a Praga e Rafa Leão è stato l'MVP rossonero, ancora protagonista dopo l'assist servito a Giroud nella gara di andata. Stavolta è andato oltre, segnando un gol di rara bellezza che ha sigillato la qualificazione rossonera. Al minuto 51 della prima frazione, il numero 10 si è travestito da artista e ha disegnato una parabola perfetta a giro che si è insaccata sotto l'incrocio dei pali. Prima però, un suo suggerimento aveva lasciato a Pulisic il compito di sbloccare la partita.

I difensori dello Slavia l'hanno rincorso in lungo e in largo senza mai riuscire a tenere il passo, e con le sue sgasate ha tenuto in apprensione la formazione di Trpišovský anche in un secondo tempo a ritmo più contenuto. Doppia doppia. Con i due messi a referto contro lo Slavia Praga, Rafa Leão è salito in doppia cifra di gol e assist in stagione. Numeri che mostrano la sua caratura e che danno rilievo al suo importante avvio di 2024: tra tutte le competizioni, siamo già a quota 11 - sei reti e cinque assist - per il portoghese.

Se l'impatto con il nuovo anno è stato convincente è anche grazie al palcoscenico europeo che lo esalta. Rafa è stato infatti coinvolto in almeno una rete in quattro gare di fila nelle principali competizioni europee (3+2), dati che in maglia rossonera non si vedevano registrare dal periodo tra il settembre 2011 e il febbraio 2012, realizzati da un certo Zlatan Ibrahimović.

Nelle preferenze dei tifosi rossoneri, espresse su AC Milan Official App, Rafa ha superato Christian Pulisic - in gol per la terza partita consecutiva - e il compagno di corsia Theo Hernández, autore del passaggio vincente che ha portato al raddoppio firmato da Loftus-Cheek. "Vogliamo vincere il trofeo per questi fantastici tifosi", Leão ha suonato la carica. Avanti verso il prossimo obiettivo".