Rafa Leao pubblica il suo primo libro dal titolo "Smile"

Si respira aria di serenità e soprattutto ottimismo in casa Milan, in vista dei prossimi impegni ufficiali, con i rossoneri reduci dalla vittoria all'ultimo respiro contro l'Udinese. Lo spogliatoio è sempre stato unito, Stefano Pioli ha spesso ribadito la volontà del Milan di voler crescere e migliorare, imparando anche dai propri errorri, alle volte forse commessi con un pò di perseveranza. La notizia di quest'oggi vede protagonista Rafa Leao, che ha da poco postato sul proprio profilo Instagram, la possibilità di comprare il suo libro dal titolo "Smile" Ormai un marchio di fabbrica del numero dieci rossonero, disponibile in pre-order ora, in tutte le librerie e store online dal 20 febbraio.

Il nuovo libro generazionale di Rafa Leao, questo il post social dell'esterno portoghese.