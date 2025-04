Rafa Leao stregato da Jovic: "Così ti voglio!"

L'ingresso in campo di Luka Jovic di ieri sera, entrato al 23' di Milan-Fiorentina sul parziale di 1-2, ha spiazzato un po' tutti, ma soprattutto i giocatori della Fiorentina. Il serbo, schierato nel suo ruolo naturale di seconda punta, ha fornito una prestazione più che completa: non solo il gol del pareggio, freddissimo davanti a De Gea, ma anche tanto lavoro di sponda, di raccordo e movimenti senza palla difficili da leggere per la viola. Una prestazione di assoluto livello, come non gliele si vedevano fare da anni. Rafa Leao, evidentemente impressionato come tutti, lo ha caricato sui social: "Così ti voglio".