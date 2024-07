"Rafa mi è sembrato svogliato, mi aspetto di più da lui" Marco Selvaggi commenta così Leao

Il mercato rossonero è ancora in fase di decollo, tra trattative appena accenate, sondaggi e sviluppi sotto traccia il Milan è ancora in cerca del vero colpo estivo. Della stretta attualità rossonera, ma con uno sguardo anche all'Europeo che si sta giocando in Germania. Dei milanisti coinvolti nel torneo ne ha parlato Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero. Queste le sue considerazioni in esclusiva a PianetaMilan.it:

"Maignan è il miglior portiere della competizione con parate pazzeche. Leão è sembrato svogliato, non è un campione. Mi aspetto di più da Rafa. Invece Reijnders mi è piaciuto tanto finora: recupera palloni, ha corsa e verticalizza".