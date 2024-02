Rafa, ora il campionato: i numeri stagionali di Leao in Serie A

Rafael Leao è uno dei giocatori più importanti del Milan, sicuramente uno dei più attesi dai tifosi. Proprio per questo è sempre facilmente oggetto di critiche appena le cose non girano, specialmente dopo il ricco rinnovo di contratto firmato poco meno di un anno fa. L'apporto del portoghese alla squadra è incalcolabile anche se quest'anno, quantomeno in fase realizzativa, sta avendo qualche problemino in più del solito in campionato. Appena 3 i gol segnati in Serie A, l'ultimo il 23 settembre. Ora però, dopo aver ritrovato la via del gol contro il Rennes, il numero 10 punta a tornare a gioire anche in campo nazionale.

Questa mattina, intanto, il Corriere dello Sport riporta quelli che sono i numeri stagionali di Leao in Serie A: spiccano, al di là dei 3 gol, i 7 assist, quantitativo molto elevato. Gli xG sono 3.44 per un totale di 41 tiri tentati, di cui appena 10 nello specchio: forse proprio questo il dato su cui migliorare, così arriveranno anche i gol. In totale Leao ha giocato 1586 minuti.