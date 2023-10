Rai - Tonali e Zaniolo lasciano il ritiro della Nazionale dopo il colloquio con le Forza dell'Ordine

Secondo quanto riportato da Alessandro Antinelli, giornalista inviato per RaiSport presso il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano, riporta su X quanto segue: "Tonali e Zaniolo tornano a casa". I due erano stati ascoltati, in compagnia del capo delegazione Buffon, dalle forze dell'ordine in merito alla vicenda sulle scommesse.