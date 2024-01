Raiola: "Bennacer sta bene al Milan. Senza l'infortunio la scorsa estate..."

vedi letture

Enzo Raiola ha raccolto l'eredità del cugino Mino dopo la sua scomparsa. L'agente, che ha lavorato da sempre al fianco di Mino Raiola, è stato ospite della trasmissione Croquetas su DAZN e ha parlato di Ismael Bennacer, calciatore rossonero che fa parte della sua scuderia di calciatori. Raiola ha elogiato l'algerino e ha svelato anche alcune sue sensazioni.

Le parole su Bennacer: "Isma sta bene qua al Milan, l’ha confermato più volte. C’è stato questo infortunio in cui ha fatto qualcosa di eccezionale: recuperare da quello che ha avuto lui in pochissimi mesi ha sorpreso anche a me. E’ stato davvero un infortunio difficile e lo avevo vissuto con Bonaventura. Isma su questo aspetto qua ha un focus incredibile. Per come è andata con Tonali e per i cambiamenti del Milan, penso che Isma già la scorsa estate poteva essere un giocatore che poteva interessare a qualche club".