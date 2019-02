Rakitic ha un prezzo, per averlo 65 mln

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il futuro di Ivan Rakitic è sempre più in discussione. Secondo il quotidiano Sport, il centrocampista croato del Barcellona adesso ha un prezzo: 65 milioni. Per lui hanno mostrato interesse Juventus, Inter, Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Difficilmente il club blaugrana gli rinnoverà il contratto, sebbene il rendimento sia sempre stato all'altezza della sua fama. Rakitic, nei (rari) casi in cui Busquets non ha potuto giocare, è stato impiegato anche nel ruolo di centromediano metodista e con buoni risultati.