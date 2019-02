Rakitic: via dal Barca a fine stagione

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Ivan Rakitic ha scelto: a fine stagione lascerà il Barcellona. Lo scrive il Mundo deportivo, che parla anche di un'imminente asta per il centrocampista di origine croato. Rakitic, classe 1988 e con un contratto in scadenza con il club blaugrana nel 2021, interessa almeno a quattro big, fra le quali l'Inter. L'arrivo dell'olandesino Frenkie De Jong al Camp Nou 'spinge' di fatto il croato all'addio a fine stagione: oltre all'Inter, che nell'estate dell'anno scorso aveva anche coltivato il sogno di ingaggiare Luka Modric, il PSG, il Manchester United e il Bayern Monaco, sono pronti ad abbracciarlo. Il Barcellona ha comunque fatto capire che non sarà disposto a concedere sconti per l'eventuale cessione di Rakitic.