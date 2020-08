Rakitic vuole il Siviglia, Monchi: "E' complicato"

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Ivan Rakitic non ha mai nascosto la tentazione di tornare a indossare la maglia del Siviglia a fine carriera. "Monchi ha il mio numero di telefono, ma non mi ha ancora chiamato", disse a marzo il centrocampista croato. A fine stagione, dopo il disastroso ko contro il Bayern (8-2), al quale Rakitic non ha partecipato, è l'ora di fare il punto sul futuro a medio termine. Sebbene abbia ancora un altro anno di contratto con il Barcellona, il 32enne Rakitic potrebbe chiudere con anticipo la propria avventura in Catalogna. Monchi, ds del Siviglia ed ex Roma, ha parlato di Rakitic in un'intervista al 'Diario de Sevilla'. "Ivan dice di voler tornare al Siviglia oggi, domani o tra due anni - ha sottolineato il dirigente del club andaluso -. Personalmente vorrei che tornasse. Non nascondo che è un amico ma, da quello che vedo, in questo momento sembra molto difficile se non impossibile". "Non dovresti 'mai dire mai' nel calcio, ma a breve termine non si può fare - ha aggiunto -. È molto complicato economicamente". (ANSA).