Ramaccioni: "Davids non riuscì ad adattarsi alla vita di Milanello, gli sembrava una caserma"

Nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, format curato e prodotto da Milan TV con ospiti diversi protagonisti del mondo rossonero, presente e passato. In questa puntata l’ospite è Silvano Ramaccioni, prima Direttore Sportivo e poi Team Manager rossonero per un’avventura durata quasi trent’anni.

Lei incuteva timore ai giocatori?

“Il mio aspetto è sempre stato quello del burbero, un burbero benefico. I giocatori capivano subito. In una vita trascorsa tra spogliatoi e panchine non penso di aver affibbiato più di due multe piuttosto serie. Non era il mio metro, ero a disposizione principalmente di quei ragazzi che giocavano meno, che avevano bisogno dell’assistenza di un dirigente. Mi ricordo di Davids, un grande giocatore. Arrivato dall’Ajax, a Milanello gli sembrava di vivere in una caserma e non riusciva ad ambientarsi. Fu brava la Juventus, quando lo presero da noi, a creare intorno a lui un ambiente diverso. Qui non riusciva a digerire la vita di Milanello, che comunque per tanti giocatori era l’ideale”.

Lo stile Milan di oggi deve molto a lei…

“Vi ringrazio, ne sono lieto. Penso che occorra in ogni società che ci sia qualcuno che dia l’idea dei giusti comportamenti ed i modi di fare ai giocatori”.