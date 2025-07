Ramazzotti esalta Leao: "Sontuoso nel ruolo di centravanti"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, inviato de La Gazzetta dello Sport ad Hong Kong, si è così espresso sulla prestazione di Rafael Leao in Liverpool-Milan: "Sontuoso Leao nel ruolo di centravanti: il portoghese sfrutta alla grande gli spazi per segnare l'1-0, fornire l'assist del 2-1 a Loftus-Cheek e creare altri pericoli.

Nella prima frazione i rossoneri creano 8 potenziali occasioni per segnare, ma ne concretizzano una soltanto, con Leao: lanciato da Pulisic, Rafa corre a tutta velocità in contropiede e prima che Van Dijk arrivi in chiusura, scarica un sinistro in diagonale alle spalle di Alisson. Rete bellissima che il numero 10 dedica alla memoria di Diogo Jota, omaggiato anche dal club di via Aldo Rossi con il lutto al braccio e dallo stadio (al minuto numero 20) con un cartoncini bianchi e rossi che formano la scritta "DJ20". Il vantaggio milanista non è comunque casuale perché in precedenza c'erano state anche due conclusioni di Pulisic e dello stesso Leao parate.

A fare la differenza sono quelle scelte dal tecnico di Livorno, perché Okafor segna il 3-1 su assist di Saelemaekers. In precedenza, però, c'è lo spettacolare 2-1 di Loftus-Cheek, armato da un'altra volata delle sue di Rafa Leao. Insomma, è un Milan da applausi che evidenzia le lacune di un Liverpool con molte seconde linee in campo. Il Diavolo sarà anche fuori dalle coppe e privo di Modric, ma grazie al lavoro di Allegri è una formazione quadrata e i Reds, che forse lo sottovalutano, se ne rendono conto troppo tardi".