Ramazzotti: "Leao nelle ultime ore a Milanello è sembrato ancora più di buon umore rispetto al solito: non vedeva l'ora di tornare a essere protagonista"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Il trauma elongativo al polpaccio, che avrebbe dovuto essere superato già per la trasferta di Lecce di due settimane dopo, si è rivelato più fastidioso del previsto e lo ha costretto a uno stop di 40 giorni nei quali Allegri ha puntato su Gimenez e Pulisic visto che anche Nkunku non era al top. Adesso invece il tecnico di Livorno ha il reparto offensivo al completo e potrà scegliere a seconda della gara e dell'avversario. Un'abbondanza che sarà utile anche a gara in corso e che farà bene alla squadra.

Leao è guarito ed è a disposizione per sfidare il Napoli di Conte. Difficile che parta tra i titolari, ma uno spezzone di incontro può giocarlo, per poi essere ancora più pronto nell'ultima sfida prima della sosta, la trasferta dello Stadium contro la Juventus. Rafa nelle ultime ore a Milanello è sembrato ancora più di buon umore rispetto al solito: non vedeva l'ora di tornare a essere protagonista, di aiutare la squadra, invece di guardarla dalla tribuna. Da domenica sera il suo desiderio sarà realtà. E così, nel nuovo ruolo da centravanti che Allegri gli ha cucito addosso fin dal precampionato, cercherà di spingere il Diavolo ancora più in alto in classifica. Verso lo scudetto? Parlare di questo obiettivo a Milanello è vietato, ma sicuramente con il portoghese recuperato, sognare in grande è più realistico. Lo sa anche Allegri che non a caso è soddisfatto di tornare in panchina dopo le squalifiche in campionato e in Coppa Italia e di avere al suo fianco Leao".