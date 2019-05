Ramos, voglio chiudere carriera al Real

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Una conferenza stampa per mettere a tacere le tante voci che volevano Sergio Ramos pronto a lasciare il Real Madrid, invece, il capitano dei blancos tacita tutti: "Non voglio lasciare il Real Madrid, voglio chiudere qui la mia carriera. Giocherei anche gratis e il giorno che me ne andrò lo farò da vincitore e dalla porta principale perché penso di meritarlo". Ramos ha sottolineato che "ci sono state cose che mi hanno provocato dei dubbi e mi hanno ferito e per questo ho voluto parlare con Florentino Perez. L'offerta della Cina è sul tavolo - ha aggiunto - e l'avrei valutata se una delle parti fosse venuta meno". "Mi da fastidio che vado via dalla Spagna una settimana e quando torno trovo tutto questo casino - le parole del difensore - E' da molto tempo che non parlo con Perez del mio contratto, non è strategia. E' un tema minore perché ho intenzione di finire qui la mia carriera. Non andrei mai a giocare in un club in competizione con il Real".