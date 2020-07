Rangnick-Milan, Toni è scettico: "Non sono sicuro che sia il nome giusto"

Luca Toni è piuttosto scettico sulla decisione del Milan di affidare la panchina e il progetto tecnico a Ralf Rangnick in vista delle prossime tre stagioni. "Onestamente - ha detto l'ex centravanti del Bayern Monaco ai microfoni di 'Sport1' - non sono sicuro che sarebbe l'allenatore giusto per il Milan. Se il focus è su una squadra con molti giocatori giovani, Rangnick potrebbe essere l'allenatore giusto. Ma se il Milan volesse comprare giocatori esperti e stelle finite, vorrei un allenatore con un nome più importante di quello di Rangnick"