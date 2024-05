Rangnick resta alla guida dell'Austria: "Scelta di cuore, non è un rifiuto al Bayern Monaco"

Il Bayern Monaco ha incassato un altro rifiuto, se possibile ancor più clamoroso. Ralf Rangnick ha deciso di continuare la sua avventura come commissario tecnico della nazionale austriaca. L'ex allenatore di Lipsia e Schalke 04 resterà anche dopo gli Europei del 2024, rispettando così il suo contratto che scadrà al termine della prossima Coppa del Mondo.

"Sono l'allenatore della squadra austriaca con tutto il cuore. Mi piace molto questo compito e sono determinato a continuare con successo questo percorso", ha affermato Rangnick. "Vorrei sottolineare espressamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sui Campionati Europei. Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile", riporta il sito della Federazione.

"Siamo molto lieti di questa decisione di Ralf Rangnick e del chiaro impegno per un futuro condiviso. Siamo sempre stati molto fiduciosi che il cuore e lo spirito di squadra, ma anche il progetto, fossero ottimi argomenti. Tutti insieme arriveremo all'Europeo ancora più forti", ha detto il presidente dell'ÖFB, Klaus Mitterdorfer.

"Siamo estremamente felici della sua decisione. Abbiamo capito che aveva un'offerta molto allettante e gli abbiamo dato il tempo di valutare tutto con calma. Siamo orgogliosi che abbia scelto l’Austria", afferma il direttore sportivo dell’ÖFB Peter Schöttel.