Ranieri al 'King Power' per addio Vichai

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Un ritorno pieno di commozione quello di Claudio Ranieri al King Power Stadium, lo stadio del Leicester dove ha perso la vita sabato scorso il proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, dopo lo schianto dell'elicottero su cui viaggiava. L'ex tecnico delle 'Foxes', che portò a vincere uno storico scudetto nel 2016, ha raggiunto nel pomeriggio lo stadio per dare l'ultimo saluto al suo ex patron, accompagnato dal figlio di Vichai, Aiyawatt e ha depositato una corona di fiori. In una recente intervista a Sky Sport, il tecnico romano ha definito Srivaddhanaprabha "un uomo buono e illuminato. Era un uomo d'oro, aveva sempre parole positive per tutti. La cosa che mi colpiva era questa sua positività, il suo voler far bene, non ha mai fatto pesare a nessuno un risultato negativo, veniva nello spogliatoio e dava la carica, sembrava un padre e dava tranquillità a tutti".