Ranieri: "Allenare fino a 80 anni? Potrei provarci…"

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Pensione? No, grazie. Claudio Ranieri è pronto all'ennesima scommessa di una straordinaria carriera da allenatore. Sabato alle 13,30 il tecnico romano esordirà nell'anticipo Premier - che vinse all guida del Leicester - a Vicarage Road, contro il Liverpool, questa volta al timone del Watford. Ranieri si rimette in discussione a pochi giorni dal 70/o compleanno (lo festeggerà il 21 ottobre), facendo ipotizzare che l'idea di andare in pensione è assai lontana. "Amo il calcio e la vita, perché non continuare? Allenare fino a 80 anni, perché no? Potrei diventare l'allenatore più vecchio d'Inghilterra, magari andrò in panchina col bastone. Ciò che conta è il cervello e il cervello è ancora giovane", le sue parole. (ANSA).