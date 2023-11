Ranieri: "Campionato intenso, Inter più forte ma ci sono anche Milan, Juve e Napoli"

Intervenuto come ospite a Radio 1, nello speciale approfondimento a Radio Anch'io lo Sport, l'attuale allenatore del Cagliari ha detto la sua sulla lotta allo scudetto: "E' un campionato intenso ed equilibrato, con l'Inter che sta dimostrando di avere qualcosa in più. Ci sono molte squadre forti, non dimentichiamo il Milan, il Napoli e anche la Juve, che secondo me verso marzo-aprile avrà energie fresche vista la non partecipazione alle Coppe Europee".