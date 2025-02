Ranieri elogia il Milan, Conceiçao sui social: "Grazie per tutto quello che fai per questo sport che tanto amiamo"

Prima di cominciare la conferenza stampa post partita, Claudio Ranieri ci ha tenuto a fare i complimenti al Milan elogiando le qualità della formazione rossonera, che grazie alla doppietta di Tammy Abraham ed al gol di Joao Felix, è riuscita a passare il turno in Coppa Italia approdando in semifinale.

Un gesto del genere non è passato inosservaato, né ai media né tanto meno a Sergio Conceiçao, che di rientro a casa ci ha tenuto a ringraziare l'allenatore della Roma per le belle parole spese postando una stories Instagram nella quale ha scritto: "Grande signore...Grazie per tutto quello che fai per questo sport che tanto amiamo".