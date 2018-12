Ranking Fifa: Belgio 1/o, Italia 18/a.

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - E' il Belgio la nazionale che chiude il 2018 in testa alla classifica della Fifa, confermando la leadership dello scorso novembre. Al secondo posto di nuovo la Francia campione del mondo, mentre il podio è completato dal Brasile. Quarta la Croazia e quinta l'Inghilterra. L'Italia finisce l'anno in 18/a posizione, subito dietro al Messico (17/o) e davanti al Galles (19/o). La classifica finale Fifa del 2018 vede un miglioramento complessivo dell'Europa, che piazza 31 nazionali fra le prime 50, quindi due in più dell'anno scorso. Peggiora invece l'Africa che da otto passa a cinque. Singolarmente i progressi maggiori sono stati quelli del Kosovo, che nel corso dell'anno solare ha fatto registrare un miglioramento di ben 46 posizioni. Chiude male l'Argentina, soltanto 11/a, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo è 6/o, davanti a Uruguay (7/o), Svizzera (8/a), Spagna (9/a) e Danimarca (decima). Annata negativa anche per la Germania 4 volte campione del mondo, che chiude il 2018 al 16/o posto.