Ranking Fifa: guida l'Argentina, la Spagna sale al terzo posto

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - L'Argentina davanti a tutti, la Francia ancora sulla piazza d'onore e la Spagna campione d'Europa balzata fino al terzo posto. E' il quadro pubblicato dalla Fifa che ha aggiornato il ranking per Nazionali al 18 luglio 2024 e che vede l'Italia ancora in tot ten al 10/o posto. Archiviati gli Europei e la Copa America, in testa c'è sempre l'Albiceleste dopo un nuovo trionfo negli Stati Uniti. Messi e compagni comandano la graduatoria con oltre 1.900 punti, seguiti dalla Francia (1.854).

Sul 'podio' la Spagna, con un balzo di cinque posizioni grazie al successo di Euro 2024, poi la finalista europea Inghilterra in quarta piazza davanti al Brasile. Ingresso in top-10 per la Colombia (+3). Nelle altre top 50, due squadre sono salite in modo esponenziale in classifica dopo aver raggiunto i quarti di finale delle rispettive competizioni continentali: la Turchia (26esima, +16) e il Venezuela (37esimo, +17). Altri notevoli progressi sono stati compiuti da Panama (35°, in aumento di 8 posizioni) e Canada (40/o, in aumento di 8), che hanno entrambi ottenuto risultati eccellenti sul suolo statunitense. (ANSA).