Ranking Fifa, l'Italia perde due posizioni. L'Argentina campione del mondo è 2ª

L'Italia perde due posizioni nel ranking FIFA, aggiornato dopo gli ultimi Mondiali. Nonostante l'uscita ai quarti di finale, il Brasile si mantiene al comando mentre i campioni dell'Argentina guadagnano una posizione e si ritrovano in piazza d'onore. Il paradosso Belgio, per anni primo senza vincere nulla, scivola al quarto posto. Grande balzo in avanti per il Marocco semifinalista, dal 22° all'11° posto. +11 anche per l'Australia, dal 38° al 27° posto. Crollo più significativo per il Canada, che ha perso 12 posizioni.

Di seguito la Top 100, prossimo aggiornamento il 6 aprile 2023:

1. Brasile

2. Argentina

3. Francia

4. Belgio

5. Inghilterra

6. Olanda

7. Croazia

8. Italia

9. Portogllo

10. Spagna

11. Marocco

12. Svizzera

13. Stati Uniti

14. Germania

15. Messico

16. Uruguay

17. Colombia

18. Danimarca

19. Senegal

20. Giappone

21. Perù

22. Polonia

23. Svezia

24. Iran

25. Corea del Sud

26. Ucraina

27. Australia

28. Galles

29. Serbia

30. Tunisia

31. Cile

32. Costa Rica

33. Camerun

34. Austria

35. Nigeria

36. Ungheria

37. Russia

38. Repubblica Ceca

39. Egitto

40. Algeria

41. Ecuador

42. Scozia

43. Norvegia

44. Turchia

45. Mali

46. Paraguay

47. Costa d'Avorio

48. Irlanda

49. Arabia Saudita

50. Burkina Faso

51. Grecia

52. Romania

53. Canada

54. Slovacchia

55. Venezuela

56. Finlandia

57. Bosnia Erzegovina

58. Ghana

59. Irlanda del Nord

60. Qatar

61. Panama

62. Slovenia

63. Islanda

64. Giamaica

65. Macedonia del Nord

66. Albania

67. Sudafrica

68. Iraq

69. Montenegro

70. Emirati Arabi

71. Bulgaria

72. Capo Verde

73. Repubblica Democratica del Congo

74. El Salvador

75. Oman

76. Israele

77. Uzbekistan

78. Georgia

79. Gabon

80. Cina

81. Honduras

82. Bolivia

83. Guinea

84. Giordania

85. Bahrain

86. Curaçao

87. Haiti

88. Zambia

89. Uganda

90. Siria

91. Benin

92. Lussemburgo

93. Palestina

94. Kyrgyzistan

95. Armenia

96. Vietnam

97. Bielorussia

98. Guinea Equatoriale

99. Congo

100. Libano