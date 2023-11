Ranking Fifa: l'Italia resta nona, Inghilterra ora in terza posizione

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Si conferma al nono posto del ranking Fifa la nazionale italiana di calcio , reduce dal successo sulla Macedonia del Nord e dal pareggio con l'Ucraina nelle due gare che hanno permesso agli azzurri di staccare il pass per la fase finale di Euro 2024. In testa alla classifica c'è sempre l'Argentina campione del mondo, seguita dalla Francia, mentre l'Inghilterra sale in terza posizione a discapito del Brasile (5°), superato anche dal Belgio dopo le sconfitte con Colombia e Argentina. L'Olanda si porta in sesta posizione scavalcando il Portogallo (7°), in una top ten completata da Spagna, Italia e Croazia.

Sono state 188 le gare internazionali disputate a novembre: da registrare i passi in avanti di Uruguay (11°, +4), Tunisia (28ª, +4), Ecuador (32°, +4), Romania (43ª, +5), Slovacchia (45ª, +5) e Grecia (47ª, +4). Il prossimo Ranking FIFA, l'ultimo del 2023, sarà pubblicato il 21 dicembre. Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA 1) Argentina 1855.20 punti (-) 2) Francia 1845.44 (-) 3) Inghilterra 1800.05 (+1) 4) Belgio 1798.46 (+1) 5) Brasile 1784.09 (-2) 6) Paesi Bassi 1745.48 (+1) 7) Portogallo 1745.06 (-1) 8) Spagna 1732.64 (-) 9) Italia 1718.82 (-) 10) Croazia 1717.57 (-) (ANSA).