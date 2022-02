Ranking Fifa, l'talia resta sesta. Salgono Argentina e Germania

L'Italia resta 6ª in graduatoria nel Ranking FIFA. Principale novità, l'Argentina scavalca l'Inghilterra e si assesta in 4ª posizione. Sale anche la Germania che a oggi però non sarebbe testa di serie ai Mondiali dato che è 11ª. Ecco le prime 20 posizioni:

Here’s 2022's first full #FIFARanking rundown of the leading nations.



🇧🇪🇧🇷🇫🇷🇦🇷󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹🇪🇸🇵🇹🇩🇰🇳🇱 pic.twitter.com/iSZ5vMlmHl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2022

1. Belgio 1828.45 punti

2. Brasile 1823.42

3. Francia 1786.15

4. Argentina 1766.99

5. Inghilterra 1755.52

6. Italia 1740.77

7. Spagna 1704.75

8. Portogallo 1660.25

9. Danimarca 1654.54

10. Olanda 1653.73

11. Germania 1648.33

12. Messico 1647.90

13. Stati Uniti 1643.34

14. Svizzera 1642.83

15. Croazia 1620.74

16. Uruguay 1614.05

17. Svezia 1588.26

18. Senegal 1587.78

19. Colombia 1585.89

20. Galles 1578.01