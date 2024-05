Ranking per nazioni, chi oltre l'Italia avrà il posto extra in Champions? La situazione

vedi letture

L'Italia avrà almeno 5 squadre in Champions League, è ufficiale. L'Inghilterra perdendo ha perso ai quarti di finale delle coppe quasi tutte le rappresentanti e deve sperare nell'Aston Villa in Conference League per tentare l'assalto alla Germania. Questi ultimi hanno ancora in corsa Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions League, più l'invincibile Bayer Leverkusen in Europa League. Può ancora sperare la Francia, purché Paris Saint-Germain in Champions e Marsiglia in Europa League vadano fino in fondo. L'aritmetica condanna invece la Spagna. Questo il ranking annuale per nazioni, le migliori due classificate avranno un posto extra per l'edizione 2024/25 del massimo torneo continentale

1. Italia 19.428 punti (3 squadre su 7)

2. Germania 18.071 (3 squadre su 7)

3. Inghilterra 17.375 (1 squadra su 8)

4. Francia 16.083 (2 squadre su 6)

4. Spagna 15.437 (1 squadra su 8)

6. Belgio 14.200 (1 squadra su 5)

7. Repubblica Ceca 13.500 (0 squadre su 4)

8. Turchia 12.000 (0 squadre su 4)

9. Portogallo 11.000 (0 squadre su 6)

10. Olanda 10.000 (0 squadre su 5)