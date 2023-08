Ranking UEFA aggiornato, Milan al trentatreesimo posto

La UEFA ha reso nota la nuova graduatoria europea per i club, il Ranking che determina tra le altre cose la partecipazione da testa di serie o meno per le varie società nelle competizioni internazionali cui sono impegnate. Confermato come da previsioni e proiezioni il doppio sorpasso dell'Inter, che grazie alla finale di Champions League (poi persa contro il Man City che è invece la capolista della graduatoria) sorpassa sia Juventus che Roma ed è la prima delle squadre del belpaese.

Buone notizie comunque per l'Italia, che gode dell'ultima fortunata annata, in cui ha saputo raggiungere la finale di ciascuna delle tre coppe UEFA pur perdendole poi tutte: in top ten troviamo Roma e Juventus, il Napoli rientra tra le prime venti. L'Atalanta torna in Europa da venticinquesima della classe, davanti al Milan (al 33° posto), alla Lazio (42°), alla Fiorentina (72°) e al Torino (99°). Di seguito la graduatoria con le prime dieci posizioni e poi tutte le italiane.

RANKING UEFA PER CLUB

1° Manchester City 120.000

2° Bayern Monaco 116.000

3° Real Madrid 102.000

4° Chelsea 96.000

5° Liverpool 94.000

6° PSG 93.000

7° Manchester United 85.000

8° Inter 81.000

9° Roma 80.000

10° Juventus 80.000

18° Napoli 63.000

25° Atalanta 53.000

33° Milan 43.000

42° Lazio 36.000

72° Fiorentina 20.000

99° Torino 14.000