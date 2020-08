Ranking UEFA, Bayern al primo posto del quinquennio 2015-20. Milan 81°

Si è chiusa ufficialmente la stagione 2019-20 e con essa si è completato il quadro UEFA per le coppe europee: il quinquennio 2015-2020 porta la seguente classifica per club, discriminante per i sorteggi di Champions ed Europa League 2020-21:

1 - Bayern

2 - Real Madrid

3 - Barcellona

4 - Atlético Madrid

5 - Juventus

6 - Manchester City

7 - Paris Saint-Germain

8 - Siviglia

9 - Manchester United

10 - Liverpool

11 - Arsenal

12 - Shakhtar Donetsk

13 - Borussia Dortmund

14 - Tottenham

15 - Lione

16 - Chelsea

17 - Roma

18 - Napoli

19 - Porto

20 - Benfica

33 - Inter

38 - Lazio

48 - Atalanta

81 - Milan

82 - Fiorentina

103 - Torino

104 - Sassuolo

105 - Sampdoria