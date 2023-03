Ranking Uefa, Italia seconda nel 2022/2023 dietro solo all'Inghilterra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, i grandi risultati ottenuti dalle italiane in Champions League (e non solo) stanno facendo volare l'Italia nel Ranking Uefa valido per la stagione 2022/2023. Il nostro paese è infatti attualmente al secondo posto della classifica stagionale con un coefficiente di 17.6, secondo solo all'Inghilterra (19.9). Il valore fatto registrare dall'Italia in questa stagione è il più alto dal 2019.