Ranking UEFA, la posizione dell'Italia dopo le prime serate di coppe
MilanNews.it
Riparte la corsa al quinto posto Champions, stasera si completerà il quadro della prima giornata. Questa la situazione al momento.
1. Danimarca (2 squadre in corsa su 4) 6.125 punti
2. Cipro (3 su 4) 5.750
3. Portogallo (4 su 5) 5.600
4. Inghilterra (9 su 9) 5.166
5. Belgio (3 su 5) 4.900
6. Polonia (4 su 4) 4.875
7. Germania (7 su 7) 4.714
8. Spagna (8 su 8) 4.625
9. Italia (7 su 7) 4.428
10. Azerbaigian (1 su 4) 4.375
Pubblicità
News
Masala: "Calma, ci vuole calma… Però a Milanello e dintorni c’è un’atmosfera che autorizza ad andare avanti su una rotta che sembra giusta"
Pasotto racconta: "Maignan si sta occupando dell'inserimento di Nkunku molto da vicino, come un fratello maggiore"
Gozzini: "Napoli da affrontare, confidano i calciatori del Milan, con un dodicesimo pronto a dare sostegno: i tifosi della Curva Sud"
Perdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele di Luca Serafini
Le più lette
2 Prima da titolare per Jimenez a Bournemouth, ma viene sostituito all'intervallo dopo la seconda ammonizione in due gare
3 Gozzini: "Napoli da affrontare, confidano i calciatori del Milan, con un dodicesimo pronto a dare sostegno: i tifosi della Curva Sud"
4 Pasotto racconta: "Maignan si sta occupando dell'inserimento di Nkunku molto da vicino, come un fratello maggiore"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Consiglio Comunale su San Siro: l'aula vota per non proseguire la seduta. Per oggi è tutto: a lunedì per il voto decisivo
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pagliuca: "Milan l'anti-Napoli? Ecco cosa penso. Allegri più misurato. Maignan non è ai suoi massimi livelli. Sul centrocampo e Gimenez..."
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com