Ranking UEFA, la posizione dell'Italia dopo le prime serate di coppe

Ranking UEFA, la posizione dell'Italia dopo le prime serate di coppeMilanNews.it
© foto di Gaetano Mocciaro
Ieri alle 23:40News
di Federico Calabrese

Riparte la corsa al quinto posto Champions, stasera si completerà il quadro della prima giornata. Questa la situazione al momento.

1. Danimarca (2 squadre in corsa su 4) 6.125 punti
2. Cipro (3 su 4) 5.750

3. Portogallo (4 su 5) 5.600
4. Inghilterra (9 su 9) 5.166
5. Belgio (3 su 5) 4.900
6. Polonia (4 su 4) 4.875
7. Germania (7 su 7) 4.714
8. Spagna (8 su 8) 4.625
9. Italia (7 su 7) 4.428
10. Azerbaigian (1 su 4) 4.375