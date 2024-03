Ranking UEFA, per il 5° posto in Champions tutto nelle mani delle quattro del giovedì

Brutta serata per l'Inter, che viene rimontata sul campo dell'Atletico Madrid e abbandona la Champions League da squadra vicecampione in carica già agli ottavi di finale, vedendosi beffata ai calci di rigore dalla squadra spagnola.

Lo scenario aggiornato del ranking racconta che l'Italia è ancora prima nella speciale classifica che garantirebbe l'accesso alla massima coppa europea per club ad una compagine extra rispetto alle solite quattro, aprendo le porte alla 5^ classificata per le prime due nazioni della graduatoria. Adesso le speranze della Serie A passeranno tutte per le squadre del giovedì: Atalanta, Milan e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO

Italia 16.571 (4 squadre in corsa su 7)

Germania 15.928 (4/7)

Inghilterra 15.000 (6/8)

Francia 14.416 (3/6)

Spagna 14.187 (4/8)

Repubblica Ceca 13.000 (3/4)

Belgio 12.400 (2/5)